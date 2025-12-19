Il 18 dicembre ByteDance ha firmato accordi vincolanti per cedere oltre l’80% delle attività statunitensi di TikTok a investitori americani e internazionali. L’operazione punta a evitare il divieto dell’app negli Stati Uniti imposto dalla legge sulla sicurezza nazionale. Nascerà una nuova joint venture, TikTok USDS, con Oracle, Silver Lake e MGX tra i principali azionisti. ByteDance manterrà una quota di minoranza, mentre la chiusura dell’accordo è prevista per il 22 gennaio. L’intesa dovrebbe chiudere anni di incertezza sul futuro di TikTok negli Usa.
Prossimi video
Messico, ad Acolman la tradizione delle piñata natalizie
Mondo
Cile, nuovo parco nazionale previsto a Capo Froward
Mondo
Putin, disposti a negoziare sulla pace, la palla è nel campo di Kiev e della Ue
Mondo
Bangladesh, appello alla calma dopo proteste a Dhaka
Mondo
Francia, agricoltori protestano per malattie del bestiame
Mondo
TikTok, accordo per la cessione delle attività Usa
Mondo
Timeline, quali sono state le decisioni del consiglio Ue su Ucraina
Mondo