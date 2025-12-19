Offerte Sky
TikTok, accordo per la cessione delle attività Usa

Mondo

Il 18 dicembre ByteDance ha firmato accordi vincolanti per cedere oltre l’80% delle attività statunitensi di TikTok a investitori americani e internazionali. L’operazione punta a evitare il divieto dell’app negli Stati Uniti imposto dalla legge sulla sicurezza nazionale. Nascerà una nuova joint venture, TikTok USDS, con Oracle, Silver Lake e MGX tra i principali azionisti. ByteDance manterrà una quota di minoranza, mentre la chiusura dell’accordo è prevista per il 22 gennaio. L’intesa dovrebbe chiudere anni di incertezza sul futuro di TikTok negli Usa.

