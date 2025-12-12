Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington

Mondo

L’11 dicembre squadre di soccorso hanno evacuato residenti dalle strade allagate di Snohomish, nello Stato di Washington. Le piogge intense dei giorni precedenti hanno sommerso interi quartieri, con acqua alta fino alla vita. I soccorritori hanno utilizzato gommoni per raggiungere le abitazioni isolate e trasferire le persone in zone sicure. Le autorità hanno diramato allerte per il rischio esondazioni, mentre fiumi e torrenti continuano a superare gli argini nelle aree più basse.

Prossimi video

Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese

Mondo

Argentina, protesta a Buenos Aires contro politiche di Milei

Mondo

Gaza, piogge torrenziali allagano campi dei profughi

Mondo

Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington

Mondo

Portogallo, scontri a Lisbona durante lo sciopero generale

Mondo

California, condotta del gas sotterranea esplode a Hayward

Mondo