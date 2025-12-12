Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington

L’11 dicembre squadre di soccorso hanno evacuato residenti dalle strade allagate di Snohomish, nello Stato di Washington. Le piogge intense dei giorni precedenti hanno sommerso interi quartieri, con acqua alta fino alla vita. I soccorritori hanno utilizzato gommoni per raggiungere le abitazioni isolate e trasferire le persone in zone sicure. Le autorità hanno diramato allerte per il rischio esondazioni, mentre fiumi e torrenti continuano a superare gli argini nelle aree più basse.
