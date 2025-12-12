Portogallo, scontri a Lisbona durante lo sciopero generale

L’11 dicembre a Lisbona manifestanti hanno affrontato la polizia antisommossa davanti al Parlamento, con lanci di oggetti e incendi di rifiuti. Lo sciopero generale ha paralizzato molti servizi pubblici, con treni fermi, centinaia di voli cancellati e scuole chiuse. I sindacati protestano contro le riforme del lavoro proposte dal governo di centrodestra. L’esecutivo sostiene che le modifiche servano a rilanciare produttività e crescita, ma i lavoratori temono un indebolimento dei diritti.