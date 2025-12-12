Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese

Il 12 dicembre un terremoto di forte intensità ha colpito il nord-est del Giappone. La scossa è stata registrata al largo della prefettura di Aomori, a una profondità di circa 20 chilometri. Immagini di sorveglianza in diverse città mostrano le telecamere oscillare al momento del sisma. L’evento segue un’altra violenta scossa avvenuta nella stessa area pochi giorni prima, spingendo le autorità a mantenere alto il livello di allerta su un’ampia parte del Paese.
