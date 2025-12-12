Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese

Mondo

Il 12 dicembre un terremoto di forte intensità ha colpito il nord-est del Giappone. La scossa è stata registrata al largo della prefettura di Aomori, a una profondità di circa 20 chilometri. Immagini di sorveglianza in diverse città mostrano le telecamere oscillare al momento del sisma. L’evento segue un’altra violenta scossa avvenuta nella stessa area pochi giorni prima, spingendo le autorità a mantenere alto il livello di allerta su un’ampia parte del Paese.

Prossimi video

Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese

Mondo

Argentina, protesta a Buenos Aires contro politiche di Milei

Mondo

Gaza, piogge torrenziali allagano campi dei profughi

Mondo

Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington

Mondo

Portogallo, scontri a Lisbona durante lo sciopero generale

Mondo

California, condotta del gas sotterranea esplode a Hayward

Mondo