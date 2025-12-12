California, condotta del gas sotterranea esplode a Hayward

A Hayward, in California, una telecamera di sorveglianza ha ripreso una violenta esplosione che ha causato almeno sei feriti e ridotto tre abitazioni in macerie. Lo scoppio è stato provocato da una condotta del gas sotterranea danneggiata.
