L’11 dicembre attivisti per i diritti umani e sindacati si sono riuniti a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, per una manifestazione in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. Il presidio ha contestato le politiche del governo guidato dal presidente argentino Javier Milei, ritenute un arretramento rispetto a decenni di conquiste civili. Durante gli interventi è stato denunciato un clima di negazionismo e di attacco ai diritti fondamentali, mentre il premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel ha richiamato i rischi di instabilità globale e violazioni del diritto internazionale.
Prossimi video
Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese
Mondo
Argentina, protesta a Buenos Aires contro politiche di Milei
Mondo
Gaza, piogge torrenziali allagano campi dei profughi
Mondo
Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington
Mondo
Portogallo, scontri a Lisbona durante lo sciopero generale
Mondo
California, condotta del gas sotterranea esplode a Hayward
Mondo
Ashgabat, omaggio di Erdogan e Putin al Monumento Neutralità
Mondo