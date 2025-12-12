Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Argentina, protesta a Buenos Aires contro politiche di Milei

Mondo

L’11 dicembre attivisti per i diritti umani e sindacati si sono riuniti a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, per una manifestazione in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. Il presidio ha contestato le politiche del governo guidato dal presidente argentino Javier Milei, ritenute un arretramento rispetto a decenni di conquiste civili. Durante gli interventi è stato denunciato un clima di negazionismo e di attacco ai diritti fondamentali, mentre il premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel ha richiamato i rischi di instabilità globale e violazioni del diritto internazionale.

Prossimi video

Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese

Mondo

Argentina, protesta a Buenos Aires contro politiche di Milei

Mondo

Gaza, piogge torrenziali allagano campi dei profughi

Mondo

Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington

Mondo

Portogallo, scontri a Lisbona durante lo sciopero generale

Mondo

California, condotta del gas sotterranea esplode a Hayward

Mondo