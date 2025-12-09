Offerte Sky
Ecuador, trovate morte 13 persone in una prigione

Mondo

In Ecuador la polizia ha trovato 13 persone morte in una prigione nel sud-ovest del Paese. Le autorità hanno disposto le autopsie per determinare le cause ufficiali del decesso dei detenuti. La polizia ha anche avviato un'ispezione della prigione dopo un'esplosione avvenuta all'esterno del suo perimetro.

