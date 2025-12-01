Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale

Mondo

Zelensky è stato accolto a Parigi da Emmanuel Macron con un caloroso abbraccio. I due sono entrati nel palazzo della presidenza per dare il via al previsto vertice bilaterale

Prossimi video

Draghi: se Europa non copre divario IA, rischia stagnazione

Mondo

Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale

Mondo

Libano, Papa Leone visita la tomba di San Charbel Makluf

Mondo

Terrorismo, smantellata cellula gruppo The Base in Spagna

Mondo

Il viaggio pastorale del Papa in Libano

Mondo

Missione in Libano, Papa Leone XIV: offrire ai giovani prospettive di rinascita e crescita

Mondo