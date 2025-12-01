Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale

Zelensky è stato accolto a Parigi da Emmanuel Macron con un caloroso abbraccio. I due sono entrati nel palazzo della presidenza per dare il via al previsto vertice bilaterale
