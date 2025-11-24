Offerte Black Friday
Alluvione Malesia, 11mila persone colpite dalle forti piogge

Mondo

In Malesia oltre 11.000 persone sono state colpite da inondazioni causate dalle piogge torrenziali. Secondo la National Disaster Management Agency 3.839 famiglie sono state evacuate dagli Stati di Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu e Selangor.

