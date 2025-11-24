Alluvione Malesia, 11mila persone colpite dalle forti piogge

In Malesia oltre 11.000 persone sono state colpite da inondazioni causate dalle piogge torrenziali. Secondo la National Disaster Management Agency 3.839 famiglie sono state evacuate dagli Stati di Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu e Selangor.
