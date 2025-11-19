In Indonesia il vulcano Semeru ha eruttato mettendo in allerta la regione circostante. Il vulcano ha prodotto nubi di cenere fino a 2 chilometri sopra la cima della montagna, la più alta dell'isola di Giava. I residenti sono stati avvisati di mantenersi a una distanza di 2,5 chilometri a causa dei rischi.
Indonesia, eruzione vulcano Semeru: nubi di cenere
Mondo
