Indonesia, eruzione vulcano Semeru: nubi di cenere

Mondo

In Indonesia il vulcano Semeru ha eruttato mettendo in allerta la regione circostante. Il vulcano ha prodotto nubi di cenere fino a 2 chilometri sopra la cima della montagna, la più alta dell'isola di Giava. I residenti sono stati avvisati di mantenersi a una distanza di 2,5 chilometri a causa dei rischi.

