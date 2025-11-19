Prossimi video
Guerra Ucraina, Axios: piano Trump prevede riconoscimento Criemea e Donbass
Mondo
Generazione Europa, la proposta di accorpare fondi Pac e coesione fa discutere
Mondo
Elena Kostyuchenko: qualsiasi colloqui su pace Ucraina, miglire delle bombe
Mondo
Pensioni Germania, Merz: il governo non è in discussione
Mondo
Turchia, Zelensky ad Ankara per incontrare Erdogan
Mondo
Quirinale-Fratelli d'Italia: discutono Nardella e Tovaglieri
Mondo
Fondi coesione, Nardella: von der Leyen cambi idea
Mondo