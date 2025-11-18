Offerte Black Friday
Sistema temporalesco attraversa California, diverse vittime

Mondo

Un potente sistema temporalesco, cosiddetto fiume atmosferico, ha attraversato gran parte della California dopo aver causato almeno sei morti e aver allagato gran parte dello stato, ha riferito ABC, anche se i temporali persistenti nella contea di Los Angeles continuano a rappresentare un rischio di frane nelle aree recentemente devastate dagli incendi boschivi.

