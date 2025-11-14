Torino, studenti provano a entrare a Porta Nuova: scontri

A Torino gli studenti hanno tentato di fare irruzione nella stazione di Porta Nuova durante la manifestazione dei Friday for Future per la giustizia climatica e contro la riforma scolastica. Il corteo si è scontrato con gli agenti in assetto antisommossa nei pressi della stazione.
