Torino, studenti provano a entrare a Porta Nuova: scontri

Mondo

A Torino gli studenti hanno tentato di fare irruzione nella stazione di Porta Nuova durante la manifestazione dei Friday for Future per la giustizia climatica e contro la riforma scolastica. Il corteo si è scontrato con gli agenti in assetto antisommossa nei pressi della stazione.

