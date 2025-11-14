A Weatherford, in Oklahoma, una fuga di ammoniaca da un camion vicino a un hotel provoca decine di ricoveri ed evacuazioni
Prossimi video
Papa a Lateranense: "Servono uomini e donne capaci di pace"
Mondo
Oklahoma, fuga di ammoniaca a Weatherford: feriti
Mondo
Guerra Ucraina, notte di pesanti russi sul paese
Mondo
Russia, attacco di droni ucraini su porto Novorossijsk
Mondo
Russia, robot umanoide Aidol cade durante presentazione. VIDEO
Mondo
Dacian Fall, il racconto dei militari della Nato
Mondo
Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco di droni e missili russi
Mondo