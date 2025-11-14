Bali, turisti cinesi morti in un incidente con un minibus

Un minibus con a bordo 13 turisti è precipitato in un burrone poco profondo a Bali, causando la morte di almeno cinque persone. Gli altri otto sono rimasti leggermente feriti
