L’11 novembre migliaia di manifestanti hanno circondato l’ex quartier generale dell’esercito a Belgrado. La protesta è scoppiata contro la legge che accelera la costruzione di un complesso di lusso affidato alla società di Jared Kushner. Molti cittadini considerano l’edificio un simbolo delle vittime dei bombardamenti NATO del 1999. Il governo di Aleksandar Vučić difende l’accordo come strategico per i rapporti con gli Stati Uniti.
Prossimi video
Serbia, proteste contro progetto su ex QG dell’esercito
Mondo
Ue riforma Pac, Coldiretti Europa punti sull'agroalimentare
Mondo
Colonia, migliaia in piazza per l’inizio del Carnevale
Mondo
Parigi, Macron celebra l’Armistizio della I Guerra mondiale
Mondo
Taiwan, tifone Fung-wong colpisce con piogge e inondazioni
Mondo
Londra, Regina Camilla alla cerimonia dell'Armistice Day
Mondo
Russia diffonde video dei combattimenti a Kupiansk
Mondo