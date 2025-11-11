Offerte Black Friday
Serbia, proteste contro progetto su ex QG dell’esercito

Mondo

L’11 novembre migliaia di manifestanti hanno circondato l’ex quartier generale dell’esercito a Belgrado. La protesta è scoppiata contro la legge che accelera la costruzione di un complesso di lusso affidato alla società di Jared Kushner. Molti cittadini considerano l’edificio un simbolo delle vittime dei bombardamenti NATO del 1999. Il governo di Aleksandar Vučić difende l’accordo come strategico per i rapporti con gli Stati Uniti.

