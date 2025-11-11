Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Londra, Regina Camilla alla cerimonia dell'Armistice Day

Mondo

La regina Camilla ha guidato martedì 11 novembre la cerimonia per l’Armistice Day, osservando due minuti di silenzio e deponendo una corona di papaveri alla stazione di Paddington, a Londra. La cerimonia ricorda chi ha perso la vita nelle due guerre mondiali e in altri conflitti, con un tributo speciale ai lavoratori ferroviari morti durante la Prima Guerra Mondiale

Prossimi video

Colonia, migliaia in piazza per l’inizio del Carnevale

Mondo

Parigi, Macron celebra l’Armistizio della I Guerra mondiale

Mondo

Taiwan, tifone Fung-wong colpisce con piogge e inondazioni

Mondo

Londra, Regina Camilla alla cerimonia dell'Armistice Day

Mondo

Russia diffonde video dei combattimenti a Kupiansk

Mondo

Corea Sud, crollo durante demolizione: operai intrappolati

Mondo