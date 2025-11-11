Londra, Regina Camilla alla cerimonia dell'Armistice Day

La regina Camilla ha guidato martedì 11 novembre la cerimonia per l’Armistice Day, osservando due minuti di silenzio e deponendo una corona di papaveri alla stazione di Paddington, a Londra. La cerimonia ricorda chi ha perso la vita nelle due guerre mondiali e in altri conflitti, con un tributo speciale ai lavoratori ferroviari morti durante la Prima Guerra Mondiale
