Parigi, Macron celebra l’Armistizio della I Guerra mondiale

L’11 novembre il presidente francese Emmanuel Macron ha celebrato a Parigi il 107° anniversario dell’Armistizio che pose fine alla Prima guerra mondiale. La cerimonia si è svolta all’Arco di Trionfo, dove Macron ha deposto una corona al Milite Ignoto e salutato veterani e autorità militari. Come da tradizione, ha percorso gli Champs-Élysées scortato dalla cavalleria. L’Armistizio del 1918 mise fine a un conflitto che causò circa 10 milioni di morti.