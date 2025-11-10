Offerte Black Friday
Brasile, tre tornado colpiscono stato del Parana: 6 morti

Mondo

In Brasile lo Stato del Parana è stato colpito da tre diversi tornado, che hanno provocato sei morti e prodotto venti che hanno raggiunto i 330 km/h. A Rio Bonito do Iguaçu, descritta dai vigili del fuoco locali come una "zona di guerra", il 90 per cento degli edifici è stato distrutto dal maltempo.

