Bosnia, incendio in casa di riposo: morti e feriti

A Tuzla, nella Bosnia settentrionale, un incendio è divampato all’interno di una casa di riposo per anziani. Le fiamme hanno provocato la morte di decine di persone e diversi pazienti sono stati curati per avvelenamento da monossido di carbonio.
