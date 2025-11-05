Offerte Sky
Bosnia, incendio in casa di riposo: morti e feriti

Mondo

A Tuzla, nella Bosnia settentrionale, un incendio è divampato all’interno di una casa di riposo per anziani. Le fiamme hanno provocato la morte di decine di persone e diversi pazienti sono stati curati per avvelenamento da monossido di carbonio.

