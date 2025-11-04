Offerte Sky
Filippine, il tifone Kalmaegi provoca gravi inondazioni

Mondo

Il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine centrali, portando piogge torrenziali, forti venti e mareggiate. Almeno una persona è morta. Decine di migliaia di persone sono state costrette a evacuare le proprie case, ha affermato l'agenzia nazionale per le catastrofi.

