Filippine, il tifone Kalmaegi provoca gravi inondazioni

Il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine centrali, portando piogge torrenziali, forti venti e mareggiate. Almeno una persona è morta. Decine di migliaia di persone sono state costrette a evacuare le proprie case, ha affermato l'agenzia nazionale per le catastrofi.
