La Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo

Mondo

La basilica progetta da Gaudí raggiunge i 162,91 metri dopo la posa della prima parte della torre in cima alla navata. Superata la guglia della Cattedrale di Ulm, in Germania, che arriva a 161,53 metri

