La basilica progetta da Gaudí raggiunge i 162,91 metri dopo la posa della prima parte della torre in cima alla navata. Superata la guglia della Cattedrale di Ulm, in Germania, che arriva a 161,53 metri
Prossimi video
Timeline, i nuovi attacchi di Israele a Gaza
Mondo
Timeline, il presidente americano Trump in Asia
Mondo
Ucraina, droni attaccano centrale elettrica Oryol in Russia
Mondo
Inondazioni in Vietnam, diverse vittime e dispersi
Mondo
La Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo
Mondo
La più grande barca a vela completa traversata atlantica
Mondo
Elezioni in Tanzania, violente proteste per i risultati
Mondo