Usa, Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada

