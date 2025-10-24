Madagascar, messa nella piazza simbolo delle rivolte

In Madagascar migliaia di persone hanno partecipato a una messa nella storica Piazza 13 Maggio, simbolo delle rivolte politiche. L’evento è seguito all’apertura del sito da parte dei soldati del CAPSAT, che il giorno prima avevano scortato i manifestanti all’interno dopo settimane di chiusura
