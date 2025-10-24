Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Madagascar, messa nella piazza simbolo delle rivolte

Mondo

In Madagascar migliaia di persone hanno partecipato a una messa nella storica Piazza 13 Maggio, simbolo delle rivolte politiche. L’evento è seguito all’apertura del sito da parte dei soldati del CAPSAT, che il giorno prima avevano scortato i manifestanti all’interno dopo settimane di chiusura

Prossimi video

Madagascar, messa nella piazza simbolo delle rivolte

Mondo

Naufragio migranti a Bodrum in Turchia: diversi morti

Mondo

Zelensky da Re Carlo a Londra al Castello di Windsor

Mondo

Russia, drone ucraino su un edificio residenziale: 5 feriti

Mondo

Spagna, Guardia Civil sequestra 1,7 tonnellate di hashish

Mondo

Repubblica Dominicana, allerta rossa per la tempesta Melissa

Mondo