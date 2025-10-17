Usa, giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni

Esplora tutte le offerte Sky
Giornalisti lasciano il Pentagono dopo aver rifiutato le nuove regole imposte da Hegseth

Mondo

Decine di giornalisti hanno restituito i loro badge al Pentagono il 15 ottobre in segno di protesta contro le nuove restrizioni imposte dal Dipartimento della Difesa. Le regole richiedono l’approvazione preventiva di alcune informazioni da pubblicare e limitano l’accesso a determinate aree dell’edificio. L’iniziativa, definita "di buon senso" dal segretario alla Guerra Pete Hegseth, è stata respinta da testate di ogni orientamento. I reporter hanno assicurato che continueranno a svolgere il loro lavoro anche senza accesso diretto al Pentagono

