Usa, giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni

Decine di giornalisti hanno restituito i loro badge al Pentagono il 15 ottobre in segno di protesta contro le nuove restrizioni imposte dal Dipartimento della Difesa. Le regole richiedono l’approvazione preventiva di alcune informazioni da pubblicare e limitano l’accesso a determinate aree dell’edificio. L’iniziativa, definita "di buon senso" dal segretario alla Guerra Pete Hegseth, è stata respinta da testate di ogni orientamento. I reporter hanno assicurato che continueranno a svolgere il loro lavoro anche senza accesso diretto al Pentagono