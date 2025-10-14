Esplora tutte le offerte Sky
Bangladesh, incendio in fabbrica di vestiti: decine di morti

Mondo

A Dacca, in Bangladesh un incendio è divampato in una fabbrica di abbigliamento provocando almeno 16 morti e numerosi feriti. Le fiamme hanno avvolto anche un deposito di prodotti chimici adiacente alla struttura. Secondo i soccorritori il numero dei morti potrebbe aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso.

