Gaza, rilascio ostaggi Hamas: accolti da esercito israelian

Mondo

L'esercito israeliano ha accolto alcuni degli ostaggi rilasciati da Gaza da parte del gruppo militante palestinese Hamas. La loro liberazione è avvenuta nell'ambito della prima fase di un accordo di cessate il fuoco con Israele, che in cambio ha liberato centinaia di palestinesi dalle sue prigioni.

