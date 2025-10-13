Gaza, rilascio ostaggi Hamas: accolti da esercito israelian

L'esercito israeliano ha accolto alcuni degli ostaggi rilasciati da Gaza da parte del gruppo militante palestinese Hamas. La loro liberazione è avvenuta nell'ambito della prima fase di un accordo di cessate il fuoco con Israele, che in cambio ha liberato centinaia di palestinesi dalle sue prigioni.
