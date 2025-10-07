Esplora tutte le offerte Sky
Brasile, scontri a Brasilia tra polizia e pro-palestinesi

Mondo

A Brasilia la polizia militare è intervenuta contro manifestanti pro-Palestina radunati davanti all’ambasciata statunitense. La protesta, organizzata nel secondo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, denunciava i bombardamenti israeliani su Gaza. Gli agenti hanno usato spray urticante e arrestato almeno tre persone

