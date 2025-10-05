Esplora tutte le offerte Sky
Perù, proteste di piazza contro il governo di Dina Boluarte

Mondo

Centinaia di peruviani hanno marciato a Lima il 4 ottobre contro il governo di Dina Boluarte, denunciando la mancanza di riforme pensionistiche, la corruzione, l’insicurezza economica e la criminalità diffusa. La manifestazione, organizzata dal collettivo giovanile “Generation Z”, ha visto soprattutto giovani protestare davanti al Congresso. Nelle recenti settimane, trasportatori e commercianti si sono uniti alle proteste, alcune sfociate in scontri con la polizia. La rabbia cresce anche per le decine di morti durante la repressione delle proteste seguite alla caduta di Pedro Castillo nel 2022.

