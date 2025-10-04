Esplora tutte le offerte Sky
Londra, polizia arresta decine di manifestanti pro-Gaza

Mondo

A Londra centinaia di persone hanno manifestato a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dalle autorità ai sensi delle leggi antiterrorismo. Gli agenti di polizia hanno interrotto la manifestazione compiendo numerosi arresti.

