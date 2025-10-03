Esplora tutte le offerte Sky
Macron da Merz per 35° anniversario riunificazione Germania

Mondo

Il presidente francese Macron è arrivato a Saarbrücken per partecipare alla cerimonia per il 35° anniversario della riunificazione tedesca, avvenuta il 3 ottobre 1990. Macron è stato accolto dal cancelliere Merz e dal presidente Frank-Walter Steinmeier.

