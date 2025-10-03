A Chicago un gruppo di manifestanti si è scontrato con la polizia davanti a un centro di detenzione ICE. Secondo i manifestanti i detenuti nella struttura non hanno accesso a letti, coperte o servizi igienici. Gli agenti di polizia hanno effettuato almeno 10 arresti nelle prime ore della protesta.
Prossimi video
Le manifestazioni di solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Flotilla
Mondo
Global Flotilla, arrivati a Roma i 4 parlamentari italiani
Mondo
Chicago, proteste contro Ice per migranti: scontri e arresti
Mondo
Global Sumud Flotilla, fermo attivisti: proteste in Israele
Mondo
Macron da Merz per 35° anniversario riunificazione Germania
Mondo
Strage di Manchester, aumentano le misure di sicurezza per le comunità ebraiche
Mondo
Flotilla, Croatti (M5S): "Preoccupati per altri italiani". VIDEO
Mondo