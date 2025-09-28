Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Cina lancia un gruppo di satelliti nello spazio

Mondo

La Cina ha lanciato con successo un nuovo gruppo di satelliti in orbita terrestre bassa dal Taiyuan Satellite Launch Center

Prossimi video

Russia, orsi polari occupano una stazione di ricerca

Mondo

Tel Aviv, migliaia di israeliani in piazza per pace a Gaza

Mondo

La Cina lancia un gruppo di satelliti nello spazio

Mondo

Lima, giovani peruviani scendono in piazza contro Boluarte

Mondo

Droni russi, Zelensky: "Italia la prossima"

Mondo

Guerra in Ucraina, Lavrov: se attaccati risponderemo in modo deciso

Mondo