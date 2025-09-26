Ad Antananarivo, in Madagascar, le proteste per blackout e carenza d’acqua sono degenerate in violenze, con auto e negozi distrutti. Venerdì 26 settembre la capitale era sotto pattugliamento militare, mentre il governo ha imposto un coprifuoco notturno
Prossimi video
Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti
Mondo
Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua
Mondo
Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia
Mondo
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
Mondo
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
Mondo
Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
Mondo
Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili
Mondo