Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua

Mondo

Ad Antananarivo, in Madagascar, le proteste per blackout e carenza d’acqua sono degenerate in violenze, con auto e negozi distrutti. Venerdì 26 settembre la capitale era sotto pattugliamento militare, mentre il governo ha imposto un coprifuoco notturno

Prossimi video

Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti

Mondo

Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua

Mondo

Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia

Mondo

Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala

Mondo

Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione

Mondo

Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu

Mondo