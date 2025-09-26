La Global Sumud Flotilla si prepara a partire dalle coste di Creta nell'ultima tappa del suo viaggio per raggiungere Gaza. Le riprese mostrano l'attivista svedese Greta Thunberg sul ponte di una delle imbarcazioni, accanto al suo equipaggio
Prossimi video
Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
Mondo
Russia, scontro tra un treno merci e un camion
Mondo
New York, interruzione di corrente a Grand Central Station
Mondo
GSF, Thunberg e attivisti proseguono il viaggio verso Gaza
Mondo
California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria
Mondo
Yemen, attacchi israeliani distruggono un quartiere a Sanaa
Mondo
Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi. Comey: “Sono innocente”
Mondo