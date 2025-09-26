Esplora tutte le offerte Sky
GSF, Thunberg e attivisti proseguono il viaggio verso Gaza

Mondo

La Global Sumud Flotilla si prepara a partire dalle coste di Creta nell'ultima tappa del suo viaggio per raggiungere Gaza. Le riprese mostrano l'attivista svedese Greta Thunberg sul ponte di una delle imbarcazioni, accanto al suo equipaggio

