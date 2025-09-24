Ucraina, gatto ferito salvato dal fronte con robot militare

In Ucraina, un gatto di nome Prapor è stato salvato dai soldati della brigata Khartia nelle trincee di Kharkiv. Rimasto traumatizzato dai bombardamenti, è stato evacuato con un robot usato di solito per i feriti. Ora sarà curato e accolto nella base come un "compagno di guerra"
