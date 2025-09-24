Prossimi video
Ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legali
Mondo
Ucraina, Mosca replica a Trump. Nuove incursioni
Mondo
Tifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tilt
Mondo
Timeline, il discorso di Trump e l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale ONU
Mondo
Timeline, l'attacco di droni e bombe sonore alla Flotilla
Mondo
Zelensky all'Onu: "Impegnati nella difesa, per creare modello di sicurezza ucraino"
Mondo
Zelensky all'Onu: "Ogni anno la guerra peggiora, fermare Putin subito"
Mondo