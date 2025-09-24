Siria, Caschi Bianchi in lotta contro incendi a Latakia

In Siria, nella campagna di Latakia, i Caschi Bianchi lottano da quattro giorni contro incendi boschivi che hanno devastato ampie aree forestali. Un volontario ha perso la vita durante le operazioni, mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per contenere le fiamme
