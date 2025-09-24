Dallas, attacco in centro migranti: morti e feriti

Una sparatoria ha scosso un centro migranti a Dallas provocando morti e feriti. L’attentatore si sarebbe suicidato. La polizia è intervenuta rapidamente e le autorità continuano le indagini per ricostruire dinamica e movente dell’attacco
