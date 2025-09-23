Prossimi video
Trump all'Assemblea Generale Onu: "Riconoscere Palestina è fare regalo ad Hamas"
Mondo
Trump all'Assemblea Generale Onu: "Europa non deve acquistare petrolio russo"
Mondo
Macron chiama Trump a New York: "Bloccato in strada per il tuo corteo"
Mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
Mondo
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
Mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
Mondo
Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
Mondo