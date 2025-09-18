Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti Mondo 18 set 2025 - 10:39 Tre agenti morti e due rimasti gravemente feriti: è il bilancio della sparatoria nella contea di York, in Pennsylvania Prossimi video Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti Mondo 18 set - 10:39 Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti Mondo 18 set - 09:46 Sky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in Uk Mondo 18 set - 07:02 Medioriente, Gaza City: aperto corridoio per evacuazione Mondo 17 set - 23:00