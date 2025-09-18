Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla

Il 18 settembre la First Lady degli Stati Uniti Melania Trump e la principessa Kate Middleton hanno incontrato giovani scout nei giardini di Frogmore. Presenti anche il capo scout britannico Dwayne Fields, che le ha introdotte ai bambini. Melania si è unita ai piccoli in disegni e colorazioni. Nella stessa giornata ha visitato con la regina Camilla una mostra di case delle bambole a Windsor. Le due hanno visto la celebre Dolls’ House di Queen Mary e la Royal Library, incontrando anche studenti al lavoro su miniature.