Francia, proteste contro le misure di austerità del governo

Il 18 settembre migliaia di persone hanno manifestato a Marsiglia contro i tagli annunciati dal governo francese, cantando Bella ciao e chiedendo di “tassare i ricchi”. Scioperi hanno coinvolto insegnanti, ferrovieri, farmacisti e personale sanitario, con studenti che hanno occupato i licei. I sindacati contestano le riforme fiscali e previdenziali, chiedendo più spesa pubblica e tasse ai più ricchi. Manifestazioni si sono tenute anche a Parigi, dove la polizia ha blindato le strade. Macron e il premier Lecornu sono sotto pressione in Parlamento e tra gli investitori.