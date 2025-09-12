Omicidio Kirk, arrestato il killer reo confesso

Tyler Robinson, 22 anni, è stato arrestato come autore dell’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, vicino a Donald Trump. L’aggressione è avvenuta a Orem, nello Utah, sul campus della Utah Valley University, dove Kirk stava partecipando a un evento pubblico. Il giovane si è costituito dopo che il padre lo ha convinto a consegnarsi alle autorità, e ha confessato il crimine all’FBI. Il presidente Usa parteciperà ai funerali dell’attivista e ha espresso la speranza che l’autore venga condannato alla pena di morte