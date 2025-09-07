Guerra Ucraina Russia, attacco a Kiev: morti e feriti

Pesante bilancio del massiccio attacco condotto dalla Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. Lo riferisce il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Due morti, tra cui anche un bimbo di un anno e decine di feriti. La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista alla Tass. Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a 'venire a Kiev'.