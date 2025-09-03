Gerusalemme, proteste per ostaggi e fine della guerra

Il 3 settembre, a Gerusalemme, alcuni manifestanti si sono asserragliati sul tetto della Biblioteca Nazionale, vicino alla Knesset, chiedendo la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. Altre proteste sono previste in vari punti della città e la giornata dovrebbe chiudersi con una manifestazione di massa nel centro. Le famiglie degli ostaggi hanno intensificato le pressioni pubbliche mentre i negoziati di tregua restano bloccati. Il conflitto è iniziato il 7 ottobre 2023 con l’attacco di Hamas al sud di Israele, che causò 1.200 morti e 251 rapimenti. Oggi si stimano in 63.000 i palestinesi uccisi; gran parte di Gaza è in macerie.