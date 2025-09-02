Usa, bambino salvato mentre cammina su monorotaia

Un passante è intervenuto per salvare un bambino che camminava lungo i binari di una monorotaia sopraelevata a Hersheypark, in Pennsylvania, sabato 30 agosto. Il video mostra la folla sotto di loro, sotto shock, che cerca di distogliere il bambino dai binari, mentre l'uomo sale sul tetto di una bancarella di cibo per salire sui binari, dove solleva il bambino e lo porta giù in salvo. Secondo i media locali, Hersheypark i genitori del bambino ne avevano denunciato la scomparsa poco dopo le 17:00 e le squadre lo stavano cercando quando la folla lo ha avvistato sui binari sopra di loro. Il bambino è entrato nella stazione della monorotaia, chiusa al momento dell'incidente, con una catena all'ingresso, e vi è rimasto circa 20 minuti prima di iniziare a camminare lungo i binari. Il ragazzo, illeso, è stato ricongiunto ai genitori intorno alle 17:30. Maruo Bekhit e Selma Harris via Storyful