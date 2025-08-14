Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato giovedì 14 agosto a Londra il primo ministro britannico Keir Starmer per fare il punto della situazione in vista dei colloqui chiave tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska venerdì 15 agosto. Zelensky, che mercoledì 13 agosto era in Germania, ha collaborato con i leader europei per esercitare pressioni su Trump affinché non permetta a Putin di spartirsi il territorio ucraino durante il vertice in Alaska.