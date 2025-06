Migliaia di pellegrini musulmani hanno raggiunto la Grande Moschea della Mecca, in Arabia Saudita, per prendere parte alle preghiere dell'Eid al-Adha. Il ritrovo si è svolto in occasione dell'annuale pellegrinaggio dell'Hajj, pilastro dell’Islam e dovere religioso richiesto una volta nella vita a ogni musulmano.