Il principe William ha visitato un centro comunitario di Edimburgo in occasione dell'annuncio della nuova collaborazione tra la Royal Foundation e Street Soccer Scotland per promuovere la salute e il benessere, ridurre l'isolamento e rafforzare i legami sociali di migliaia di persone attraverso il calcio. William ha salutato i membri della comunità del Leith Community Centre, facendogli fare un giro del centro e mostrandogli le varie attività svolte dalla comunità, come la danza e la pittura.